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Kırıkkale'de tek katlı evde bir haftada 10 yangın çıktı

DHA

Kırıkkale'de tek katlı evde bir haftada 10 yangın çıktı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde Yosma Kılınçkaya'ya (74) ait tek katlı müstakil evde 1 haftada 10 kez yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, jandarma evde inceleme yaptı.
Beldede Yosma Kılınçkaya'nın yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evinde bir hafta önce yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Daha sonra 1 hafta içinde evin çeşitli yerlerinde 9 yangın daha çıktı. Küçük çaplı yangınlar, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Bir haftada 10 yangın çıkması üzerine jandarma evde inceleme yaptı.
'GARİP VE ENTERESAN BİR OLAY'
Yosma Kılınçkaya'nın torunu Murat Kılınçkaya, yangınların bir hafta önce başladığını söyleyerek, "Tandır, oturma odası, salon, mutfak ve banyoda bu şekilde 10 kez yangın çıktı. Enteresan bir şekilde günde 1 ya da 2 kez yangın çıkıyor. En son da dün traktörün römorkuna yüklediğimiz eski malzemeler yandı. Onlar da gece saat 02.30'da yanmış. Garip ve enteresan bir olay. Elektrik kesikken ve sobalar sönükken yangın çıkıyor. Jandarma, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri de geldi. Onlar da 'elektrik kaynaklı bir olay değil' diyorlar. Biz de kendimizden şüphelenerek evin bacasını kontrol ettik, ancak bir şey bulamadık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-01-05 13:46:37

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