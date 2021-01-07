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Kırıkkale Valisi'nden 'korona virüs' açıklaması: 'Vakalar düşüyor' Kırıkkale’de Yoğun Bakım Ünitesi açıldı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "İl Pandemi Kurulu ile beraber aldığımız kararların meyvesini kısa zamanda gördük"

İHA

Kırıkkale Valisi'nden 'korona virüs' açıklaması: 'Vakalar düşüyor' Kırıkkale’de Yoğun Bakım Ünitesi açıldı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "İl Pandemi Kurulu ile beraber aldığımız kararların meyvesini kısa zamanda gördük"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yoğun Bakım Ünitesi açılış töreninde yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerle korona virüs pozitif vakalarda düşüş yaşandığını belirterek, “İl Pandemi Kurulu ile beraber aldığımız kararların meyvesini kısa zamanda gördük. Covid sürecinde aşağı doğru bir seyir ilimizde görülmeye başlandı” dedi.
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile Kırıkkale Üniversitesi arasında yapılan ARGE ve Yeni Ürün Tasarım Gereksinimleri konusunda işbirliği ve uygulama esaslarını düzenleyen protokol imza töreninde Yoğun Bakım Ünitesinin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, alınan tedbirlerle korona virüs pozitif vakaların düştüğünü söyledi.

"Meyvesini kısa zamanda gördük"
Korona virüs salgınının tırmanış yaşandığı dönemlerden bahseden Vali Sezer, “İl Pandemi Kurulu toplantılarını yaptığımız dönemlerde bu Covid sürecinin tam tırmanışta olduğu günlük vakalarımızın 400’ü bulduğu dönemde artık il kapasitesinin ileriki dönemlerde bu sürecin devam etmesiyle birlikte yetmeyeceği kanaati oluşmaya başlamıştı. Sağlık Müdürümüz de burada sabah erken saatlerde yanıma gelerek ‘Sayın Valim bu böyle devam ederse bunun altında kalırız’ gibi bir ifadede bulunmuştu. Tabi Allah’ın yardımıyla Covid sürecinde alınan tedbirlerle, hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle ilimizdeki bütün sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kıymetli çalışma arkadaşlarımızla beraber İl Pandemi Kurulu ile beraber aldığımız kararların meyvesini kısa zamanda gördük” dedi.

"Tam teşekkürlü bir hastanemiz oldu"
Covid19 sürecinde aşağı doğru bir seyir görülmeye başlandığını ifade eden Vali Sezer, şunları kaydetti:
“Ama bu dönemler kriz dönemleri aynı zamanda bir fırsat dönemleri. Biz, elimizdeki imkânlar nelerdir? Bunları da bu dönemde değerlendirme imkanımız oldu. Böyle bir hastanenin böyle bir kapasitesinin olduğunu ve eksikliklerinin olduğunu biliyorduk. Kısa zamanda buranın hem yoğun bakım hem oksijen ünitelerinin aktif hale getirilmesi hastanenin eksikliklerinin giderilmesiyle tam teşekküllü bir hastanemiz daha oldu. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızın da belirli cihazlarımızın gönderilmesi noktasında destekleri oldu. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. İlimize hayırlı olsun. İnşallah kimse hastanelere düşmez hastaneler boş kalır. İnşallah kimse hastanelere düşmez, hastaneler boş kalır. Onu ümit ediyoruz ama ihtiyaç durumunda da elimizde böyle bir imkanın olması, böyle bir kapasitenin olması ilimiz açısından ülkemiz açısından büyük bir kazançtır.”

"Zorlu bir seneyi geride bıraktık"
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, “Sizlerin de altını çizdiği gibi Kırıkkale’mizin valisi başta olmak üzere hocamızla beraber yönetim kurulunda şehrimizin geliştirilmesi, şehrimizde daha fazla katma değer sağlayabilmemiz açısından başkanımızın da destekleriyle gerçekten bir çok güzel projeyi 2020 senesinde imza attık. Zorlu bir seneyi geride bıraktık. Covid dönemini yaşıyoruz. Buradan sorumluluk alanımızın da dışına çıkarak yapılması gerekenlerde hiç korkmadan sorumluluk almayı yeni alanlarda da çalışmaları desteklemeyi talimatı geldiğinde değerli büyüklerimizden arkadaşlarımız hiçbir zaman ‘hayır’ demediler. Gecegündüz verilen görevleri en üstün şekilde bir başarıyla hayata geçirdiler. O anlamda ben Makine Kimya Endüstrisi ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Türkiye'nin sağlığa vermiş olduğu değeri dünya gördü"
Sağlık açısından dünyanın ve Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiğini anlatan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise “Sağlık açısından biraz önce hocalarımız da bahsetti devletimiz hükümetimiz, Türk milletine ve bu aziz millete vermiş olduğu değeri sağlığa yapmış olduğu yatırımların ne denli yerinde olduğunu gösterterek bugün tüm dünyadaki sağlık konusunda herhalde Türkiye’nin konumu biraz daha farklı olduğunu tüm dünya gördü. Bugün burada gerçekten önemli bir hizmet yapılıyor. Kırıkkale’ye ekstra insan sağlığı için gerekli tesislerden birisi olan yoğun bakım ünitesi kazandırılıyor. 20 yataklı denildi gerçekten küçümsenmeyecek bir rakam, artı olarak girdi halkının hizmetine. Bu manada tüm Kırıkkaleli hemşerilerim adına emeği geçen başta valimize, genel müdürümüze, rektörümüze, tabi ki bu talimatların tamamını veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyor ve minnetlerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Yerli ve milli cihazlar kullanılıyor
Yapılan konuşmaların ardından MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Dr. Ersan Aslan protokolü imzaladı. Ardından Yoğun Bakım Ünitesinin açılış kurdelesi kesildi. Yoğun Bakım Ünitelerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen tamamen yerli ve milli olarak üretilen cihazlar kullanılıyor.

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