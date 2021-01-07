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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı şahin tedavi altına alındı

İHA

Yaralı şahin tedavi altına alındı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş, tarlada yaralı şahin buldu. Uçamayan şahine sahip çıkan vatandaş, kendi imkanları ile yaralı hayvanı muhafaza altına aldı. Keskin Belediyesi veteriner hekimlerince yapılan kontrollerde şahinin bir ayağının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı şahin, buradaki ilk tedavisinin ardından Veterinerlik Fakültesine gönderildi. Şahin, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğa ile buluşturulacak.

Başkan Yıldırım’dan duyarlı vatandaşa teşekkür
Yaralı şahini bulan vatandaşı makamında ağırlayan Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, “Hayvansever çiftçimize örnek davranışı için şahsım ve belediyem adına çok teşekkür ediyorum. Allah buyurur ki; hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklardır. Lütfen doğadaki hayvanlarımızı koruyalım. Bu güzel hayvanların sonunu getirmeyelim” dedi.

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