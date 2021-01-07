Kırıkkale'de bin 200 öğrenciye tablet desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de bin 200 öğrenciye tablet desteği

İHA

Kırıkkale'de bin 200 öğrenciye tablet desteği

Kırıkkale’de EBA ile uzaktan eğitim görmeleri için ihtiyaç sahibi bin 200 öğrenciye tablet desteğinde bulunuldu.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında Kırıkkale’de, ihtiyaç sahibi bin 200 öğrenciye tablet desteğinde bulundu. MKE Kırıkkale sosyal tesislerinde düzenlenen törende tabletler öğrencilere ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Müdürlerine teslim edildi.
Tablet dağıtım töreninde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, öğrencilerin yaklaşık bir buçuk dönemdir evlerinde uzaktan eğitim gördüğünü söyledi.

"İnternetsiz köy kalmadı"
Vali Sezer, “Yüz yüze eğitime başladık ama Covid, sürecini artıran bir yönü olduğunu görünce ara verildi. Tekrar evlerden uzaktan eğitim devam ediyor. Bununla ilgili olarak da alt yapı gerekiyordu. Biz de birçok sorunla ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Çocukların köylerdeki internet problemleri karşımıza çıktı. Çocuklarımızın uzaktan eğitime katılması için gerekli dijital materyalleri ulaşması problemleri karşımıza çıktı. Ona göre de tedbirler aldık. Şunu yaptık; bütün öğretmenlerimiz, bütün sınıf öğretmenlerimiz, kendi öğrencilerini gözden geçirdiler. Kim ulaşabiliyor eğitime, kim ulaşamıyor? Aynı zamanda köylerimize de interneti olmayan çocuklarımız için internete erişimi noktasında gerekli tedbirlerimizi aldık. Tabletlerin dağıtımı yapıldı. Ama bu yeterli olmadı. Biz işte hükümetimizin başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda ilimize de tabletler verilmesini bekledik. Allah razı olsun gerçekten bin 200 tane tabletimiz burada ihtiyaç sahibi eğitimde engel yaşayan çocuklarımıza ulaştırılmış olacağız. İnşallah hiçbir öğrencimiz bu noktada eğitimden yoksun kalmayacak” ifadesini kullandı.

"Eğitim için gayret gösteriyoruz"
Eğitim Öğretime katkı sağlayabilmek için tüm gayretleri gösterdiklerini ifade eden MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, “Bugün Makine Kimya Endüstrisi Kurumu olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı eğitim vizyonuna Kırıkkale’de bin 200 tabletle katkı sağlıyor olmamamızın heyecanını sizlerle paylaşıyorum. Savunma sanayilerinde yaptığımız fiziki yatırımlar ile ülke savunmasına yaptığımız yatırımların yanı sıra yarının emanetçileri olan minik kardeşlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımızın eğitimine ve öğretimine katkı sağlayabilmemiz için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

"Allah hayırlı uğurlu etsin"
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise “Biz de belediye olarak daha önceden aynı zamanda yardımsever iş adamlarımızın da katkılarını Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile dağıtılmak üzere teslim etmiştik. Bugün de Kırıkkale’nin varlık sebebi Makine Kimya’nın değerli hemşerimiz Genel Müdürü’nü burada Kırıkkaleli hemşerilerimin evlatları için getirmiş olduğu tabletleri teslim alıyor Milli Eğitim Müdürümüz. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin tedavi altına alındı
Kırıkkale Valisi'nden 'korona virüs' açıklaması: 'Vakalar düşüyor' Kırıkkale’de Yoğun Bakım Ünitesi açıldı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "İl Pandemi Kurulu ile beraber aldığımız kararların meyvesini kısa zamanda gördük"
YEREL HABERLER Kırıkkale Valisi'nden 'korona virüs' açıklaması: ...
Kırıkkale’de 2020 yılında en çok şikayet ayıplı mal ve hizmete yapıldı Geçen yılın şikayet istatistiği belli oldu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de 2020 yılında en çok şikayet ayıplı mal ...
Kırıkkale'de sis etkili oldu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sis etkili oldu
Şehit ailelerine ücretsiz taksi Taksiciden gönülleri fetheden davranış
YEREL HABERLER Şehit ailelerine ücretsiz taksi Taksiciden gönülleri ...
Kırıkkale'de tek katlı evde bir haftada 10 yangın çıktı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de tek katlı evde bir haftada 10 yangın ...
Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor: Kendiliğinden yanan evin sırrını çözmeye çalışıyorlar Evdeki yangınlar için jandarma soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X