Kırıkkale'de bin 200 öğrenciye tablet desteği

Kırıkkale’de EBA ile uzaktan eğitim görmeleri için ihtiyaç sahibi bin 200 öğrenciye tablet desteğinde bulunuldu.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında Kırıkkale’de, ihtiyaç sahibi bin 200 öğrenciye tablet desteğinde bulundu. MKE Kırıkkale sosyal tesislerinde düzenlenen törende tabletler öğrencilere ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Müdürlerine teslim edildi.

Tablet dağıtım töreninde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, öğrencilerin yaklaşık bir buçuk dönemdir evlerinde uzaktan eğitim gördüğünü söyledi.



"İnternetsiz köy kalmadı"

Vali Sezer, “Yüz yüze eğitime başladık ama Covid, sürecini artıran bir yönü olduğunu görünce ara verildi. Tekrar evlerden uzaktan eğitim devam ediyor. Bununla ilgili olarak da alt yapı gerekiyordu. Biz de birçok sorunla ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Çocukların köylerdeki internet problemleri karşımıza çıktı. Çocuklarımızın uzaktan eğitime katılması için gerekli dijital materyalleri ulaşması problemleri karşımıza çıktı. Ona göre de tedbirler aldık. Şunu yaptık; bütün öğretmenlerimiz, bütün sınıf öğretmenlerimiz, kendi öğrencilerini gözden geçirdiler. Kim ulaşabiliyor eğitime, kim ulaşamıyor? Aynı zamanda köylerimize de interneti olmayan çocuklarımız için internete erişimi noktasında gerekli tedbirlerimizi aldık. Tabletlerin dağıtımı yapıldı. Ama bu yeterli olmadı. Biz işte hükümetimizin başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda ilimize de tabletler verilmesini bekledik. Allah razı olsun gerçekten bin 200 tane tabletimiz burada ihtiyaç sahibi eğitimde engel yaşayan çocuklarımıza ulaştırılmış olacağız. İnşallah hiçbir öğrencimiz bu noktada eğitimden yoksun kalmayacak” ifadesini kullandı.



"Eğitim için gayret gösteriyoruz"

Eğitim Öğretime katkı sağlayabilmek için tüm gayretleri gösterdiklerini ifade eden MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, “Bugün Makine Kimya Endüstrisi Kurumu olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı eğitim vizyonuna Kırıkkale’de bin 200 tabletle katkı sağlıyor olmamamızın heyecanını sizlerle paylaşıyorum. Savunma sanayilerinde yaptığımız fiziki yatırımlar ile ülke savunmasına yaptığımız yatırımların yanı sıra yarının emanetçileri olan minik kardeşlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımızın eğitimine ve öğretimine katkı sağlayabilmemiz için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.



"Allah hayırlı uğurlu etsin"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise “Biz de belediye olarak daha önceden aynı zamanda yardımsever iş adamlarımızın da katkılarını Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile dağıtılmak üzere teslim etmiştik. Bugün de Kırıkkale’nin varlık sebebi Makine Kimya’nın değerli hemşerimiz Genel Müdürü’nü burada Kırıkkaleli hemşerilerimin evlatları için getirmiş olduğu tabletleri teslim alıyor Milli Eğitim Müdürümüz. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

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