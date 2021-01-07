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Uzmanından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı: "Yanmalı aletleri profesyonellere kontrol ettirin"

İHA

Uzmanından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı: "Yanmalı aletleri profesyonellere kontrol ettirin"

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, "Kullandığınız soba, ocak, gazlı ısıtıcılar, fırın, şömine gibi bütün yanmalı aletleri sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirin" dedi.
Karbonmonoksitin öldürme potansiyeli olan renksiz, kokusuz, tatsız, bu nedenle fark edilmesi zor bir gaz olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, bu özelliklerinden ötürü sessiz katil adını aldığını söyledi. Dr. Ağırtaş, "Her gün evimizde ve ofisimizde kullandığımız araç gereçler, motorlu araçlar potansiyel karbonmonoksit kaynaklarıdır. Bu nedenle her yıl binlerce insanın ölümüne, kalıcı hasarlara ve sakatlıklara neden olmaktadır. İnsanlar zehirlendiğinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalmaktadırlar. Karbonmonoksit zehirlenmesini en aza indirebilmek için zehirlenme nedenleri, tedavisi ve zehirlenme belirtilerinin neler olduğunun farkında ve bilgi sahibi olmak hayati önem taşımaktadır" dedi.

"Daha riskli hale getiriyor"
Karbonmonoksitin bütün dünyada birçok ölüme neden olduğunu dile getiren Dr. Ağırtaş, şunları kaydetti:
"Genellikle bu ölümler, doğalgaz ve karbon içeren kömür, odun, gazyağı, proban gazı gibi yakıtların tam yanmaması, soba, şofben ve diğer araç gereçlerinin hatalı kullanılması ve havalandırmanın yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Karbonmonoksit zehirlenmeleri kışın insanlar ısınmak için karbon içeren bu tipte yakıtlar kullandıkları için en yüksek seviyesine ulaşır. Bu durum kış mevsimini yılın diğer zamanlarına nazaran daha riskli hale getirir."

"Ölüme neden oluyor"
Karbonmonoksitin insan üzerindeki etkilerinden de bahseden Dr. Ağırtaş, "Solunduğunda kandaki oksijenin yerini almakta, oksijen taşıyan bir protein olan hemoglobine etki etmektedir. Bunun sonucu hücreler ölmekte, oksijen açlığı ortaya çıkmaktadır. Kandaki bu oksijen açlığı anoksi olarak bilinmektedir. Bu durum; kalp ve beyin gibi hayati organlara oksijen gitmesini azalmakta, bu organların zarar görmesine, işlevini yerine getirememesine, gazın yüksek düzeyde alınması ile birlikte kişinin birkaç dakika içinde ölümüne neden olmaktadır" ifadesini kullandı.

Zehirlenmenin belirtileri
Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtilerini maddeler halinde sıralayan Dr. Murat Ağırtaş, "Oksijen yetersizliği nedeniyle deride kırmızılaşma, kısa ve sık soluk alma, göğüste sıkışma ve ağrı, baş ağrısı ve baş dönmesi, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma, rehavet çökmesi, vücut genelinde halsizlik, bilinç kaybına neden oluyor" diye konuştu.

"Evinizde ısınmak için gaz sobası kullanmayın"
Karbonmonoksit zehirlenmesinden korunmak için alınacak önlemler hakkında bilgiler aktaran Dr. Ağırtaş, "Kullandığınız soba, ocak, gazlı ısıtıcılar, fırın, şömine gibi bütün yanmalı aletleri sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirin. Belirli periyotlar halinde baca deliğini kontrol edin ve havalandırmanın yeterli olduğundan, yanan gazın rahat bir şekilde dışarı çıktığından emin olun. Dumanını dışarı veren araç gereç seçin ve daima kullanım kılavuzlarına göre kullanın. Yanma esnasında gerekli olduğu durumlarda kapı ve pencereleri açarak havalandırın. Kontrol edilmemiş ve havalandırması olmayan ısıtıcıların bulunduğu odalarda uyumayın. Evinizde ısınmak için gaz sobası kullanmayın. Dumanın hızlıca birikeceği kapalı yerlerde herhangi bir yakıtla yanan araç gereç kullanmayın. Oturduğunuz ve uyuduğunuz yere yüksek standartlarda karbonmonoksit (CO) dedektörü monte ettirin. Bu dedektör yüksekte veya tavanda olmalı, çünkü CO hızla yükselir" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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