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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde cerrahi maske üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren cerrahi maske fabrikasında yangın çıktı. Devriye gezen gece bekçileri tarafından yangının fark edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Soğutma işlemlerinin ardından yangının çıkış sebebi için çalışma başlatıldı. 150 kişinin istihdam edildiği fabrikada yüzbinlerce maske alevlere teslim oldu. Fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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