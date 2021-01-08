Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobil yandı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de seyir halindeyken motor kısmı alev alarak yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

İlhan Baykal yönetimimdeki 71 DD 112 plakalı otomobilin motor bölümü Menderes caddesinde üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü Baykal, aracı durdurup otomobilden inerek itfaiyeye haber verdi. Çevrede bulunan esnafın da müdahale ettiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale geldi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-01-08 12:34:18



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