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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücü yaralandı

İHA

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücü yaralandı

Kırıkkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpışması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında KırıkkaleÇorum D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 06 ADD 482 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen A.G.'nin kullandığı 06 CET 917 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.B. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan S.B.'nin 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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