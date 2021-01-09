Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Yeniden köylere bir dönüş var" "İnsanlar köylerine gelmek, köylerimizde bulunan vatandaşlarımız da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Yeniden köylere bir dönüş var" "İnsanlar köylerine gelmek, köylerimizde bulunan vatandaşlarımız da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar"

İHA

Kırıkkale'de vatandaşların yaşam standartlarının üst düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında tüm köyler güzelleşiyor. Vatandaşlar, büyükşehirlerden köylere göç ediyor.

Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Yeniden köylere bir dönüş var" "İnsanlar köylerine gelmek, köylerimizde bulunan vatandaşlarımız da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar"

Kırıkkale’de vatandaşların yaşam standartlarının üst düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla başlatılan “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi kapsamında tüm köyler güzelleşiyor. Vatandaşlar, büyükşehirlerden köylere göç ediyor.
Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi ile vatandaşların yaşam standartlarının üst düzeyde tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda merkez ilçeye bağlı Yukarımahmutlar ve Ulaş köylerinde de etkinlik düzenlendi.
Vali Yunus Sezer ve AK Parti Milletvekili Ramazan Can burada köylülerle birlikte boya yapıp kilit parke döşedi. Ardından temsili olarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Köylülerle bir araya gelen Vali Sezer, çocuklara oyuncak hediye etti. Vatandaşların problemlerinin giderilmesi için de kurumlara talimat verdi.
Proje kapsamında köydeki evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollar da kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılıyor. Köyün güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konuluyor. Kullanılmayan kamu binaları da restore edilerek, kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor. Kış mevsimi nedeniyle proje, bahar ayında kaldığı yerden devam edecek.
Etkinlikte konuşan Vali Yunus Sezer, 185 köyün tamamında bu projeyi uygulayacaklarını ifade ederek, “Bu proje sıcak bir proje. Herkesin bir şekilde işin bir yerinden tuttuğu el birliğiyle iş birliğiyle yaptığımız bir proje. İki aylık kısa sürede 10 tane köyümüzün neredeyse tamamladık” dedi.

"Yeniden köylere bir dönüş var"
Vali Sezer, “Yaklaşık 50 bin metrekare kilit parke ürettik ve bunların birçoğunu da köylerimizin hizmetine sunduk. Kilit parke tesisimiz ve yol yapmak için kurduğumuz bir tesisimiz var. Bu tesisin faydalarını görme imkanımız oldu. Ben milletvekilimize teşekkür ediyorum. Dünya Covid sürecinden geçiyor. İlimiz de Covid sürecinden geçiyor. Ekonomik olarak gerçekten kıt kaynaklarla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu gayret içerisinde bize güç veren şey birlikte hareket etmektir. Hem köylülerimizle, hem milletvekillerimizle, hem il genel meclis başkanı ve üyelerimizle, hem de kurum müdürlerimizle hep beraber aynı amaç ve aynı idealler için uğraşıyoruz. Köyler bizim gönül bağımızın olduğu yerler. Sadece insana vefa duyulmaz, toprağa da vefa duyulur. Yeniden köylere bir dönüş var. İnsanlar köylerine gelmek, köylerimizde bulunan vatandaşlarımız da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla bütün ihtiyaçları göz önüne alarak bu projeyi başlattık ve 185 köyümüzün tamamında bu projeyi uygulayacağız” diye konuştu.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da, 185 köyün en kısa zamanda “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi kapsamında bütün altyapı ve üstyapı ile alakalı hususları gerçekleştireceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın girişimcinin büyük azmi: Devlet desteği ile başladığı işten şimdi paraya para demiyor Hibe aldığı 6 düve ile başladı, 4 yılda 75 büyükbaş hayvanı oldu
YEREL HABERLER Kadın girişimcinin büyük azmi: Devlet desteği ile ...
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ...
MHP teşkilatından köylere çıkarma
YEREL HABERLER MHP teşkilatından köylere çıkarma
Kırıkkale'de otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobil alev alev yandı
Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobil yandı
Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Kırıkkale Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesi 2021 yılının ilk meclis ...
Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın
Kırıkkale'de tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de tır devrildi: 1 yaralı
Maske fabrikasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Maske fabrikasında yangın çıktı
Üzerine düştüğü tüfek ateş alınca az kalsın parmağından oluyordu
YEREL HABERLER Üzerine düştüğü tüfek ateş alınca az kalsın ...
Uzmanından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı: "Yanmalı aletleri profesyonellere kontrol ettirin"
YEREL HABERLER Uzmanından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ...
Kırıkkale'de bin 200 öğrenciye tablet desteği
YEREL HABERLER Kırıkkale'de bin 200 öğrenciye tablet desteği
Yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin tedavi altına alındı
Kırıkkale Valisi'nden 'korona virüs' açıklaması: 'Vakalar düşüyor' Kırıkkale’de Yoğun Bakım Ünitesi açıldı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "İl Pandemi Kurulu ile beraber aldığımız kararların meyvesini kısa zamanda gördük"
YEREL HABERLER Kırıkkale Valisi'nden 'korona virüs' açıklaması: ...