Ankara’daki deprem Kırıkkale’de de hissedildi

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Ankara’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale’de de hissedildi.



AFAD, merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Geniş bir alanda hissedilen ve 22.53’te yaşanan deprem Kırıkkale’yi de salladı. Deprem vatandaşları tedirgin ederken, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan birçok insanı da sokağa döktü.



Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Deprem anında evinde olduğunu kaydeden vatandaşlar, korkuyla dışarı çıktıklarını kaydetti. Sallantıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini hemen sokağa attıklarını ifade etti.

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