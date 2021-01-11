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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Saygılı 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

İHA

Başkan Saygılı 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Korona virüs kurallarına uygun şekilde düzenlenen programda Başkan Saygılı, gündemi değerlendirerek soruları yanıtladı. Başkan Saygılı “Pandemi sürecinde de en çok çalışan sektörler biri sizlersiniz. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat görev başındasınız. Kırıkkalemizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesinde siz gazeteci arkadaşlarımız önemli rol oynuyorlar. Bu vesile ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum” ifadesini kullandı.
Saygılı, “Böylesi önemli bir konumda olan medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Basılı gazetelerin yanı sıra dijital medyada artık hayatımızın bir parçası oldu. Gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kentte yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgiler de paylaşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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