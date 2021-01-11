Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Mahalle halkı minibüsün camlarını kırdı: Polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı

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Kırıkkale'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi.

Kaza, Kırıkkale'de merkez Sanayi Mahallesi 1247. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (62) idaresindeki 71 AAE 208 plakalı minibüs, sokaktaki 6 yaşındaki Samet Tuğra Eroğlu'na çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, minibüsün altında kalan kalan çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde can veren 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenini yerde gören ailesi sinir krizi geçirdi. Gerilen ortamı sakinleştirmek için bölgeye polis takviyesi yapıldı. Mahalle sakinleri ise taş atarak minibüsün camlarını kırdı. Güvenlik şeridiyle olay yeri kapatılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı.

Polis, kaçan sürücü D.K.'yı kısa sürede gözaltına alırken ifadesi alınması üzerine emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından da yapılan tahkikatın ardından Samet Tuğra Eroğlu'nun cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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