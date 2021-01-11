Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Samed öldü

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KIRIKKALE'de, sokakta oynayan Samed Tuğra Eroğlu (5), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sanayi Mahallesi 1247'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Samed Tuğra Eroğlu'na, yolun karşısına geçmeye çalışırken Dursun K. (62) yönetimindeki 71 AAE 208 plakalı minibüs çarptı. Kazada, Samed Tuğra Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekibinin kaza yerindeki incelemesi sırasında elen Eroğlu'nun ailesi, gözyaşı döktü. Eroğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Sürücü Dursun K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-DetaylarHaber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale

2021-01-11 17:10:31



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