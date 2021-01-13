Yahşihanspor antrenmanlara başladı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yahşihanspor, Covid19 salgını nedeniyle ara verilen 20202021 sezonu antrenmanlarına teknik direktör Nihat Baran liderliğinde Fikret Karabudak Stadı'nda başladı.

Futbolcuları ile sahaya inan teknik direktör Nihat Baran, sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Baran açıklamasında, “Öncelikle 20202021 sezonunun ilk idmanını bugün yapıyoruz. Maçlarımız 115 Mart arası başlayacakmış gibi bugün itibarıyla hazırlıklarımıza başladık. Kadromuzu yüzde 80, yüzde 90 oranında tamamladık. Kulübün imkânları dâhilinde alınabilecek en iyi oyuncularla anlaştık. Üçü daha önce çalıştığım öğrencilerim. 34 tane takip ederek aldığımız oyuncular ilerleyen aşamalarda biraz daha eksiklere göre iki üç takviye daha yapabiliriz. İyi bir kadro kurduk” dedi.



"15 günlük zamana ihtiyacımız var"

Baran, “Hedefimiz kesinlikle gidebildiğimiz en üst seviye. Başladıktan sonra neyin ne olacağını kestiremiyoruz. Grupların onarılacağını söylüyorlar. Grupların birbirine yakın mesafede Ankara, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat tam bölgesel anlamında olacağını söylüyoruz. Hangi takımlar çıkacak, nasıl bir tur bizi bekliyor, nasıl bir kurumla oynayacağız bunların hepsini zaman belirleyecek. Fakat iyi bir takım yaptık. Allah sağlık versin. Öncelikle olmazsa olmazımız sağlık. Bu koşullarda şu anda tek idman şeklinde başladık. Çünkü 10 aylık bir ara var. 10 aylık aradan futbolcuların birçoğu kilo problemi var. Uzun zamandır dayanıklılık problemi var. Bunları aşmak için biraz 1015 günlük hafif idman yaptırmak durumundayız. 15 günlük zamana ihtiyacımız var. 15 gün zaten bir yükleme yapma durumumuz söz konusu değil. 15 günden sonra yavaş yavaş artık istediğimiz seviyeye geliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Tercihimiz Kırıkkale gençlerinden yana olacak

Korona virüs nedeniyle kadroyu geniş tutacaklarını ve 22 oyuncuyla sözleşme yaptıklarını aktaran Yahşihanspor Teknik Direktörü Nihat Baran sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadroyu geniş tutacağız. Çünkü malum Allah korusun bir anda 78 oyuncunun Covid19 olma durumu söz konusu. Biz de bunu tedbir amaçlı normalde 2324 olarak düşündüğümüz kadroyu 2728’e çıkaracağız. Dolayısıyla tercihimiz Kırıkkaleli gençlerden yana olacak. Onlar için 45 kişilik ekstra kadro ayırdık. Bu süreçte inşallah Kırıkkaleli geç arkadaşlarımıza da şans vermeyi düşünüyoruz. İnşallah Kırıkkale taraftarları ile buluşuruz. Çünkü biz inanıyoruz ki Kırıkkalespor’un yavru kulübüyüz. Kırıkkalespor bizim olmazsa olmazımızdır. Öncelik de Kırıkkalesporumuzdur. Hedefimiz buradan Kırıkkale sporumuza da genç oyuncu yetiştirmek ve onlara da önümüzdeki sezonlarda katkı sağlamak. O anlamda çalışmalarımız var. Yahşihanspor Kırıkkale’ye yakışır bir şekilde Kırıkkalemizi temsil edecektir diye düşünüyorum."

Yahşihanspor Kulüp Başkanı Ömer Çetin de, takımın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güzel bir ekip kurduklarını bildiren Çetin, “İnşallah en kısa zamanda 20202021 sezonuna başlayacağız. İyi şeyler yapmak için takımımız tüm futbolcuları ile teknik direktör Nihat Baran liderliğinde antrenmanlarına başladı. İnşallah en kısa zamanda Covid19 salgını biter ve bizler de sahalara döneriz. Nihat hocamızın da dediği gibi genç, koşan, mücadele eden, Kırıkkale’ye yakışır, camiamıza yakışır bir takım yapmak için uğraş veriyoruz. Yahşihan’ımıza, Kırıkkale’mize yakışır bir takım olmak için uğraş vereceğiz” dedi.

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