Başkan Saygılı: “Cumhur İttifakı sayısız fitnelerle uğraşıyor”

AK Parti 7. Olağan İl Kongresinde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli ile birlikte hem içeride hem de dışarıda sayısız fitneyle uğraşıyor. Rabbime şükürler olsun ki bu millet bu davanın ‘Cumhur İttifakı’nın yanında duruyor ve durmaya devam ediyor” dedi.

AK Parti Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi, Başpınar Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Kongrede konuşma gerçekleştiren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, her türlü salgın şartlarına rağmen her zaman olduğu gibi kongrenin düğün havasında geçtiğini belirterek, Kırıkkale tarihinin mahalli idarelerdeki en yüksek oyunu aldıklarını söyledi.



"Bu davanın neferisiniz"

Saygılı, “Evde yemeğini çocuğunu bırakmış hanımefendiler, genç kardeşlerim, gönül dostlarım, Allah sizden razı olsun. Sizler bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bu davanın bir neferi olmaktan hepiniz gurur duydunuz. Genel Başkan Yardımcım, bu ekip bu teşkilat her seçimde Kırıkkale’de yüzünün akıyla çıktı. En son belediye başkanlığı seçiminde de yerel seçimlerde de Cumhurbaşkanımız liderimiz teveccüh ettiler. Bu kardeşinizi tekrardan aday gösterdiler. İkinci defa da bu dava arkadaşlarım öyle bir çalıştı ki Kırıkkale tarihinin mahalli idarelerdeki en yüksek oyu her iki dönemde de aldı. Ben bu manada sizlere bir defa daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.



"Millet 'Cumhur İttifakı'nın yanında"

Milletin ‘Cumhur İttifakı’nın yanında durmaya devam ettiğini ifade eden Saygılı, “Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli ile birlikte hem içeride hem de dışarıda sayısız fitneyle uğraşıyor. Rabbime şükürler olsun ki bu millet bu davanın ‘Cumhur İttifakı’nın yanında duruyor ve durmaya devam ediyor. Neden? Çünkü bizim siyaset anlayışımızın odağında millet var. Bizler millet odaklı siyaset yapıyoruz. Her birimiz bu dava bir nefer olmak bizim için büyük bir onur. Bizler seçilenler hizmetkârlar gecegündüz çalışarak sizlere hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç olunduğu şu günlerde birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etmek zorundayız” diye konuştu.

