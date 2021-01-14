Kırıkkale’de aşılama çalışmaları başladı İlk etapta 5 bin 200 doz aşı uygulanacak, ikinci doz ise 28 gün sonra yapılacak

Çin’den gelen Covid19 aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kente aşılama kampanyası kapsamında ilk etapta 5 bin 200 adet aşının gönderildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının Çin'den getirttiği korona virüs (Covid19) aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendi. Testleri başarıyla geçen aşılar acil kullanım onayı aldı. Bilim Kurulu tarafından belirlenen öncelik sıralamasına göre aşılar sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşılama kampanyası kapsamında Kırıkkale’ye 5 bin 200 doz aşı gönderildi. Kent genelinde Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı birimleri oluşturuldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş da ilk aşı yaptıranlar arasında yer aldı. İki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozu ise 28 gün sonra vurulacak.

Sağlık Bakanlığının açıklamasının ardından ülke genelinde aşılama hizmetinin başladığını belirten İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, sürecin en başından bu yana özveriyle çalışan sağlık personellerine teşekkür etti.



"Aşılama sürecini başlattık"

Ağırtaş, “İlimizde de daha önce oluşturduğumuz aşı birimlerimizde sağlık çalışanlarımızla birlikte bu aşıları yapmaya başladık. Bu vesile ile 2020 Mart ayından beri Covid19 hastalığına yönelik özverili bir şekilde çalışan sağlık ordumuzun her bir bireyine tekrar teşekkür ediyorum. İlimizde de aşı birimleri oluşturuldu ve aşılar tüm kamu ve özel hastanelerle birlikte ilimiz genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerimizdeki aşı birimlerinde vatandaşlarımıza randevulu bir şekilde yapılmaya başlanacaktır. Önceliğimiz Bilim Kurulunun yayımladığı öncelikli listeye göre sağlık çalışanlarımızla bu aşılama sürecini başlatmış bulunmaktayız” diye konuştu.



"Büyük bir fayda sağlayacak"

Aşının nasıl uygulanacağını da açıklayan Dr. Ağırtaş, “Bu süreçte vatandaşlarımız öncelikle Sağlık Bakanlığının uygulaması olan eNabız üzerinden aşı önceliklerini sorgulayabilecekler. Bunun haricinde de ‘ASI’ yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numaralarını ve TC seri numarasının son 4 hanesini yazarak 2023’e kısa SMS göndermek suretiyle aşı öncelik durumlarını öğrenebilecekler. Vatandaşlarımızdan aşı önceliği olan kişilere Sağlık Bakanlığımızın uygulaması olan MHRS ya da eNabız üzerinden kendilerine en yakın sağlık birimlerinden randevu alarak aşılarını gönül rahatlığıyla yaptırabileceklerdir. Aşı uygulamalarının milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, bu süreçte aşının hastalıktan ülkemizin kurtulmasında büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyor ve tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz” dedi.



"İlimize 5 bin 200 doz aşı geldi"

Kentte ilk etapta sağlık çalışanlarının aşılandığını, ardından da Bilim Kurulunun öncelik sıralamasına göre uygulamanın devam edeceğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, “Şu anki süreçte ilimize 5 bin 200 doz aşı geldi. Bu aşıların öncelikle sağlık personelimizin tamamına iki doz şeklinde 28 gün arayla yapılacak. Akabinde ilimize gelecek aşılarla birlikte Bilim Kurulunun yayımladığı öncelikli hizmet grupları ve risk grubundaki vatandaşlara göre aşılama hizmetini hızlı bir şekilde yapmayı planlamaktayız. Şu anda ilimizde de 5 Covid19 tedavisi gören sağlık çalışanımız bulunmakta ve genel durumlarının da iyi olduğunu biliyoruz. Hastalık süreçlerini yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

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