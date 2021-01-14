Kırıkkale’de iş yerinden 24 bin liralık hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de iş yerinden 24 bin liralık hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

İHA

Kırıkkale’de iş yerinden 24 bin liralık hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de bir iş yerinden 24 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iki hafta önce bir iş yerinden 18 bin lira değerinde sigara, 5 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar ile bin liralık bozuk paranın çalınması olayıyla ilgili inceleme başlattı. Söz konusu olayın şüphelisinin E.D. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale'de, sağlık çalışanları aşılanmaya başladı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, sağlık çalışanları aşılanmaya başladı
Kırıkkale’de aşılama çalışmaları başladı İlk etapta 5 bin 200 doz aşı uygulanacak, ikinci doz ise 28 gün sonra yapılacak
YEREL HABERLER Kırıkkale’de aşılama çalışmaları başladı İlk etapta 5 ...
Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi, 4 yaşındaki kızının canını tehlikeye soktu: Araziye attığı poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi, 4 ...
Kırıkkale'ye lapa lapa kar yağdı
YEREL HABERLER Kırıkkale'ye lapa lapa kar yağdı
AK Parti'li Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde ...
AK Parti'li Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde ...
AK Parti İl Başkanı Kaplan: “Hiçbir art niyetli güç bizi bölemeyecektir”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Kaplan: “Hiçbir art niyetli güç ...
Başkan Saygılı: “Cumhur İttifakı sayısız fitnelerle uğraşıyor”
YEREL HABERLER Başkan Saygılı: “Cumhur İttifakı sayısız fitnelerle ...
Hayati Yazıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘sözde cumhurbaşkanı’ yanıtı: "Aziz millete hakarettir" AK Parti Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: “Türkçedeki bütün kelimeleri kullanmak bile yeterli değil”
YEREL HABERLER Hayati Yazıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘sözde ...
Yahşihanspor antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Yahşihanspor antrenmanlara başladı
Kırıkkale’de kuvvetli rüzgar ağaçları yerinden söktü, 1 işyeri zarar gördü
YEREL HABERLER Kırıkkale’de kuvvetli rüzgar ağaçları yerinden söktü, ...
Otomobil refüje ok gibi saplandı, 2 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobil refüje ok gibi saplandı, 2 kişi ölümden ...
Belediye başkanı adına para isteyen dolandırıcılara dikkat: "Sakın inanmayın"
YEREL HABERLER Belediye başkanı adına para isteyen dolandırıcılara ...
Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı
Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı
Kırıkkale'de asayiş değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de asayiş değerlendirme toplantısı
Yerin 15 metre altında define kazısı yapanlar suçüstü yakalandı: 9 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Yerin 15 metre altında define kazısı yapanlar suçüstü ...
Gölet tamamen kurudu, ‘doğayı hor kullanıyoruz’ diye sitem etti Tarım sulamasında kullanılan gölet ve kuyular tamamen kurudu Bir zamanlar yüzdüğü alanda şimdi yürüdü
YEREL HABERLER Gölet tamamen kurudu, ‘doğayı hor kullanıyoruz’ diye ...
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı