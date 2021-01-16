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Kırıkkale'de, 'Silici' operasyonunda 2 akaryakıt istasyonu arandı

DHA

Kırıkkale'de, 'Silici' operasyonunda 2 akaryakıt istasyonu arandı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE´de, İstanbul merkezli 50 ili kapsayan 'Silici' kod adlı operasyonda 2 akaryakıt istasyonu ve bir evde arama yapıldı.
Kırıkkale´de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Silici' operasyonu kapsamında 2 akaryakıt istasyonu ve bir evde arama yapıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, jandarma ekipleri, vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının da bulunduğu aramalarda çeşitli dökümanlara ve materyallere el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-01-16 14:47:56

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