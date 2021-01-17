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Vali Sezer, "Hizmetlerimizi kaldığımız noktadan daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz" Vali Sezer İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti

İHA

Vali Sezer, "Hizmetlerimizi kaldığımız noktadan daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz" Vali Sezer İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti

Kırıkkale 2021 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Konferans Salonunda koordinasyon kurulu üyeleri ile değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, burada gerçekleştirdiği konuşmada “Yeni yılın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2021 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandık. 2020 yılında tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen pandemiyi geride bırakarak, hizmetlerimizi kaldığımız noktadan daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. 2021 yılında yapacağımız çalışmalar için hepinize kolaylıklar diliyorum” dedi.
2020 yılında kamu yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamalarının toplantıda ayrıntılı bir şekilde değerlendirileceğini belirten Sezer, kent genelinde yürütülen toplam proje sayısının 205 olduğunu söyledi.
205 projenin 102’sinin kamu kurum kuruluşlarınca 2020 yılında tamamlandığını, 74 projenin çalışmalarının devam ettiğini, 12’sinin ihale aşamasında olduğunu,16 projeye başlanamadığını,1 adet projenin ise tasfiye edildiğini kaydeden Vali Sezer “Bütün projelerimizin proje bedelleri toplamı 2 milyar 988 milyon TL olup önceki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama miktarı ise 1 milyar 822 milyon liradır. Projelerin 2020 program yılı gelen ödeneklerin toplamı 455 milyon 783 bin lirası, 2020 yılı sonu itibariyle harcama tutarı ise 415 milyon 298 bin liradır. 2021’de daha fazla proje tamamlamayı ve bu yılın geçen seneden daha da verimli geçmesini temenni ediyoruz “ ifadelerini kullandı.
Toplantı, Vali Sezer’in konuşmasının ardından yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, 2021 yılına yönelik proje hedeflerine ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü.

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