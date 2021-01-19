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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

İHA

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı ve hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli suç olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde 4 ayrı hırsızlık suçundan olmak üzere toplamda 13 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve ikametten hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K., 3 ayrı hırsızlık suçundan olmak üzere toplamda 6 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve ikametten hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.K. ile 11 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 29 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.İ. isimli hükümlüler ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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