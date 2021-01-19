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AK Partili Belediye Başkanından 'şeffaf belediyecilik' örneği: Çarşı-pazar gezip, vatandaşa hesap verdi İlçe halkı belediye başkanından memnun: “AK Parti’nin Türkiye’de çok iyi çalışan başkanı, ikinci Tayyip”

İHA

AK Partili Belediye Başkanından 'şeffaf belediyecilik' örneği: Çarşı-pazar gezip, vatandaşa hesap verdi İlçe halkı belediye başkanından memnun: “AK Parti’nin Türkiye’de çok iyi çalışan başkanı, ikinci Tayyip”

AK Partili Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, 'şeffaf belediyecilik' anlayışı içerisinde çarşıpazar gezerek vatandaşlara 2020 yılının gelirgider bilançosunun olduğu muhasebe evraklarını dağıttı.
Kırıkkale’nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, esnaf, kıraathane, pazar, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelerek gelirgider bilanço evrakını vatandaşlara teslim etti. Zabıta ekipleriyle birlikte çarşıpazar gezen Özdem, bütçeden harcanan paralar ile neler yapıldığını ve ne kadar harcandığı noktasında her yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşları bilgilendirdi. Belediye hizmetlerinden memnun kalan ilçe halkı ise yaptığı bu uygulamadan dolayı Başkan Özdem’e memnuniyetini dile getirdi.
İlçede 7 yıldır belediye başkanlığı yapan Özdem, 2019’da yapılan mahalli idareler seçimlerinde en yüksek oy oranını alarak ülke genelinde rekor kırıp, yeniden belediye başkanı seçilmişti.
İHA muhabirine konuşan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, 7 yıldır vatandaşa ‘şeffaf belediyecilik’ anlayışıyla vatandaşlara mali bütçeler hakkında hesap verdiğini söyledi.

"Hesap vermekten kaçmıyoruz ve korkmuyoruz"
2020 yılının pandemi gölgesi altında geçtiğini anlatan Özdem, “Bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılı pandemi süreci gölgesi altında geçti. Zor bir süreçti, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öyleydi. Biz 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz ve vatandaşa bir söz verdik şeffaf hesap verilir olacağız. Bu yıl da 7. yılımızın içerisindeyiz. 2020 yılı gelirgider ve hesap bütçelerimizi vatandaşlarımızı tek tek gezerek hane halkımızla paylaştık. Biz bunu her yıl yapıyoruz. Hesap vermekten kaçmıyoruz ve korkmuyoruz” dedi.

"Biz emanetçiyiz"
Vatandaştan hiçbir şey gizlemediklerini ifade eden Özdem, “Her şeyden önce dünya lideri olan 'dünya 5’ten büyüktür' diyen bir liderle şeref duyduğumuzu, ona layık olmak için bu milletin gönlüne girmek için çalıştığımızı bir kez daha vatandaşlarımıza bu gelir ve gider bütçelerini paylaşarak şeffaf hiç bir şey gizlemiyoruz. Çünkü yetkiyi onlardan aldığımızı ve bu paranın emanetinin emanetçisi olduğumuzu ve bu paranın onların olduğunu, onlar adına da neyi nerden nasıl harcamışız en ince detaylarıyla gelir ve gider hesaplarımızı biraz önce paylaştık. Ben bu konuda şeffaf belediyeciliği ve vatandaşlara vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

"Türkiye'miz Delice ile başlayacak büyümeye"
Belediye başkanının kısıtlı imkanlarla çok şey başardığını dile getiren pazarcı esnafı Aslan Han, “Allah razı olsun başkanımdan çok kişiyi iş sahibi yaptı, yardımcı da oluyor. Herkesin elinden de tutuyor. Gurur duyuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu Söğüt ile başladı. İnşallah Türkiye’miz de Delice ile başlayacak büyümeye” şeklinde konuştu.

"Eskiden köy gibiydi şimdi gelişti"
İlçenin daha önce köy gibi olduğunu anlatan Rabia Okyay, “Biz burada kendimiz üretiyoruz. Delice pazarında da gelip satıyoruz. Elimizden geldikçe üretimi artırmaya çalışıyoruz. Bence uygun bir şey halk da ne olup bittiğini biliyor. Paranın nereye harcandığını biliyor. Delice’nin 10 yıl önceki haline baktığımızda ilçe gibi değil de bir köy gibiydi. Şimdi epey gelişmiş bir Delice görüyoruz” dedi.

"İkinci bir Tayyip"
20 yıldır pazarda sütyoğurt sattığını belirten Savaş Çeltik, “Belediye Başkanımızda bir sıkıntı yok. Zaten çalışkan Türkiye’de tek yani çalışmasında. AK Parti’nin çok iyi çalışan bir belediye başkanı var. İkinci bir Tayyip yani. Birinci değil, bu da ikinci Tayyip başka yok” diye konuştu.

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