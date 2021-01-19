Kırıkkale'deki silahlı kavgaya 3 tutuklama



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale-Çorum karayolu üzerinde geçen pazar günü, aralarında husumet bulunan K.Y, İ.K, B.E, S.A. ile B.K, H.A, İ.S.Ş. ve M.A., Akboğaz Köprüsü yakınlarında bir araya geldi. İki grup arasında çıkan kavgada H.A., İ.S.Ş. ve M.A. av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırılırken, kavganın ardından kaçan B.E, İ.K, K.Y, S.A. ve B.K. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan 5 kişinin Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Delice Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.E, İ.K. ve K.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.A. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlıların Çorum'da çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-01-19 13:04:51



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