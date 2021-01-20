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3 yaşında kepçe kullandı Minik Sinan’ın kepçe hayali gerçeğe dönüştürüldü Herkes doktor, öğretmen olmak isterken o kepçe operatörü olmak istiyor

İHA

3 yaşında kepçe kullandı Minik Sinan’ın kepçe hayali gerçeğe dönüştürüldü Herkes doktor, öğretmen olmak isterken o kepçe operatörü olmak istiyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Sinan’ın kepçe kullanma hayali gerçek oldu.
Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Alan ailesine yaptığı ziyarette 3 yaşındaki Sinan’ın kepçe kullanma hayalinin olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Başkan Türkyılmaz’ın talimatıyla belediye personelleri tarafından evinden alınan minik Sinan’a sürpriz yapıldı. Hayali gerçeğe dönüştürülen minik Sinan, operatörlerin gözetimi altında kepçe kullandı. Her gün evinin önünden geçen kepçeyi heyecanla izleyen minik Sinan, iş makinesini kullanmanın mutluluğunu yaşadı. Minik Sinan’a oyuncak kepçe hediye eden Başkan Türkyılmaz, sosyal belediyecilik anlamında ilçedeki çocuklara önem verdiklerini söyledi.
İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukları mutlu etmenin dünyaya bedel olduğunu söyledi.

"Minik Sinan'a kepçe sürdürdük"
Türkyılmaz, “İlçede ev ziyaretleri sırasında geçen gün ev ziyaretlerimizde Sinan’ı gördüğümüzde Sinan bizim kepçeleri gördüğünde annesi şöyle dedi, ‘Sinan kepçeleri çok seviyor. Yetişemiyor koşuyor ağlıyor arkasından’ kepçeye binmek istediğini söyledi. Biz de duyarsız kalamadık tabi Sinan’ın hayallerini gerçekleştirmek için bugün kepçe operatörlerimizden rica ettik, kepçe sürdürdük. Bir çocuğu mutlu etmek dünyaya bedel, biz de Sinan kardeşimizi mutlu ettiysek ne mutlu bize” dedi.

"Her ay 10’ar tane çocuğumuzu eğitiyorduk"
İlçede itfaiyeci ve zabıta olmak isteyen çocukların da olduğunu ifade eden Türkyılmaz, “Pandemiden önce gönüllü itfaiyeci gönüllü zabıtalarımız vardı. Her ay 10’ar tane çocuğumuzu eğitiyorduk. Bugün de Sinan kardeşimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bana. Belediyecilik yol yapmak kaldırım yapmaktan ibaret değil sosyal belediyecilik de önemli. Biz Kırıkkaleli Yahşihan Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Bugün de dediğimiz gibi Sinan zararsız kardeşimize ufak da hediyemiz oldu. İnşallah büyüdüğü zaman da ne meslek seçerse seçsin en iyi olması dileğiyle. Bizim bir de şöyle uygulamamız var. Ayın en iyi elemanını seçiyoruz. Geçen ayki en başarılı elemanımız da bu kepçenin operatörüydü. Bugün de Sinan’ın bu kepçeye binmesi inşallah daha hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Başkanımız büyüğünden küçüğüne herkesin yanında"
Minik Sinan'ın dedesi Sinan Alan ise "Küçük Sinan'ın dedesiyim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim çocuğumuzu mutlu etti. Yahşihan'ı mutlu etti. Büyüğünden küçüğünden herkesin yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum. Yahşihan'a büyük hizmetlerinden dolayı herkes memnun. Herkes tebrik ediyor. İnşallah şimdiden sonraki başarıları da Yahşihan'ı mutlu edecek" diye konuştu.

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