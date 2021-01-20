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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'nin İl Afet Müdahale Planı değerlendirildi

İHA

Kırıkkale'nin İl Afet Müdahale Planı değerlendirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan Kırıkkale Afet Müdahale Planına istinaden Vali Yunus Sezer başkanlığında, Valilik Makam Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 il valisi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi'nin hemen ardından düzenlenen toplantıda, İl Afet Müdahale Planı gözden geçirildi.
Bu toplantıların amacının afetlere karşı hazırlıklı olabilmek adına yapılmış çalışmaları gözden geçirmek, kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatmak ve koordinasyonu sağlamak olduğunu ifade eden Vali Yunus Sezer "Afet durumunda ne yapacağız, nasıl hareket edeceğiz buna hazırlıklı olmamız lazım. Bu nedenle afet durumunda risklerimizi, kaynaklarımızı ve müdahale planlarımızı hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.
Vali Sezer’in konuşmasının ardından AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, Yerel Düzey Afet Yönetim Sistemleri, TAMPKırıkkale Afet Müdahale Planı, plan içerikleri, hizmet gruplarının sorumlulukları ve çözüm ortaklarının görevlerine ilişkin bir sunum yaptı.
Toplantıya; Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Jandarma Komutanı J.K.Alb. Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Sağlık Müdürü Dr.Murat Ağırtaş ve ilgili personel katıldı.

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