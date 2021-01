Pandemi döneminde düzenli beslenme ve aktivenin önemi

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs (Covid19) pandemisi döneminde düzenli beslenmenin ve fiziksel olarak aktif kalmanın önemli olduğu belirtti.

Korona virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber dışardan gelebilecek virüs ve bakteriye karşı bağışıklık sistemini güçlendirildiği belirtildi.

Haftada 2 gün kuru baklagillere yer verilmesi gerektiği ifade edildi. Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, barbunya, kuru fasulye gibi salatalarda çeşit olması açısından yeteri miktarlarda kullanılması önerildi.



"Günlük 10 bardak su tüketin"

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nde önerilen Sağlıklı Yemek Tabağına göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (yoğurt, ayran, peynir vb.) olması önerilmekte, ayrıca günlük minimum 10 bardak su tüketimi ve yemeklerin hazırlanmasında zeytinyağı kullanımı tavsiye edilmektedir" denildi.



"Sebze ve yemeklerde limon kullanın"

Mevsiminde taze sebze ve meye tüketmeye ağırlık verilmesini belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evimizde bu şekilde bir tabak oluşturabilmek için alışverişlerimizde sebze ve meyveye ağırlık vermeliyiz. Ayrıca mevsiminde taze sebze meyve tüketmek önemlidir. Karnabahar, pırasa, enginar, brokoli, havuç, turp, meyve olarak portakal, mandalina, greyfurt, kivi özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerden tüketilmelidir. Salatalarda, uygun sebze yemeklerinde, içeceklerde limon kullanılabilir. Gıdaları uzun süre bozulmadan muhafaza edebilmek için sebzeler özellikle uygun boyutlarda doğranıp dondurularak saklanabilir."



"Haftada 2 gün balık tüketin"

Açıklamada, "Haftada 2 gün balık tüketimi omega 3 içeriği ile bağışıklığı destekleyici ve düzenleyici özelliğinden dolayı mevsim balıkları karantina günlerinde temizletip buzdolabından saklanarak fırında, buharda pişirilerek hazırlanabilir. Öğünlerimizde kaliteli protein tüketmek bu süreçte önemlidir. Her gün kahvaltı da yumurta tüketebiliriz. Pişirme yöntemi olarak genellikle haşlama, hafta da 1 veya 2 kez çok az bir yağda tavada yapılabilir" ifadesi kullanıldı.



"Evde nefes egzersizi yapın"

Fiziksel olarak aktif kalmanın önemine değinen açıklamada, "İçinde bulunduğumuz dönemde en çok ihtiyaç duyacağımız şeylerden ikisi, güçlü bir bağışıklık sistemi ve iyi bir moraldir. Orta yoğunluklu fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve düzenli fiziksel aktivitenin stres ve kaygı düzeylerini azalttığı bilinmektedir. Covid19 Pandemisinde evde yapılabilecek egzersizlerden biri de nefes egzersizleridir" ifadesi kullanıldı.

