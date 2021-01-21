Kırıkkale'de "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında, "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kurum ve kuruluş il müdürleri ile yetkililer katıldı. Kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait faaliyet ve proje sunumlarının yapıldığı toplantıda Vali Sezer, her bir faaliyet ve proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Proje ve faaliyetlerin en verimli ve olabildiğince en hızlı bir şekilde sonuçlandırılması talimatı veren Vali Sezer, bu doğrultuda gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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