Kırıkkale'de 2020 yılında bin 407 çift evlendi

Kırıkkale'de 2020 yılı içerisinde bin 407 çiftin nikah kıydığı bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılı içerisinde bin 407 çiftin nikah kıydığı bildirildi.

Açıklamada, "Mutlu bir yuva kurmak için Belediyemize başvuran çiftlerin nikah kıyma işlemleri, Belediye Nikah Salonu ve istek üzerine nikah salonlarında gerçekleşti. Zaman zaman bazı çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak olan Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı, bütün çiftelere mutluluklar diledi. Misafir ve genç çiftlerin sağlığı korumak için nikah salonunun sürekli olarak dezenfekte ediliyor" ifadesi kullanıldı.

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