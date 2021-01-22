Kırıkkale’de 160 milyon cerrahi maske üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de 160 milyon cerrahi maske üretildi

İHA

Kırıkkale’de 160 milyon cerrahi maske üretildi

Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele sürecinde kurumlar arası koordinasyonla 160 milyon adet cerrahi maske üretimi gerçekleştirildi.
Kırıkkale Valiliğinin girişimleriyle, korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında 2020 yılı Mayıs ayında kurulan atölyede 160 milyonun üzerinde cerrahi maske üretimi yapıldı. Malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılanırken makineler ise Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası (DMO) tarafından sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına teslim ediliyor. Organize Sanayi ve Teknik Anadolu Lisesi Maske Atölyesi’nde yaklaşık 260 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor.
İHA muhabirine konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, salgın süresince şu ana kadar 160 milyonun üzerinde cerrahi maske üretiminin yapıldığını söyledi.

"Üretilen maskeler dünya standartlarının üzerinde"
Yerli ve milli makinelerle maske üretiminin devam ettiğini belirten Tüfekçi, “Bizim bu salgın süreci başladığında Cumhurbaşkanlığımızın koordinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Makine Kimya aracılığıyla Maliye Bakanlığımız, DMO, Çalışma ve Aile Sosyal Bakanlığımız, İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı bütün bu paydaşların bir araya gelerek Kırıkkale’mizde bir atölye ortağa kondu. Makine Kimya Endüstrisi’nin ürettiği yerli ve milli makineleriyle ve o zorlu süreçte bir dönem günlük 3 milyon maske üretimi hedefine ulaşmıştık. Şu an için ürettiğimiz tüm maskeler dünya standartlarının üzerinde denilebilecek nitelikte orta katının yüzde 80’lere varan süzgece sahip bir maske üretimi gerçekleştirdik” dedi.

"160 milyon maskeye ulaştık"
Devlet Malzemeleri Odası (DMO) kanalıyla üretilen maskelerin Sağlık Bakanlığına gönderildiğini ifade eden Tüfekçi, şunları kaydetti:
“Sağlık Bakanlığımızın tüm maske ihtiyacını DMO üzerinden karşıladık. Şu anda bu tür maske üretimi arttığı için biz biraz daha rutine koyduk ama ortalama günlük 1 milyon maskemizi üretiyoruz. Toplamda da bu pandeminin başladığı günden bugüne 160 milyonu aştık. Halen etkin bir şekilde maske üretimine atölyemiz devam ediyor. Devletimiz ihtiyaç hissettiği yerde biz gecegündüz demeden gerçekten bütün çalışanlarımız ilk önce Halk Eğitim Müdürlüğü kanalımıza şimdi ki Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Meslek Lisemizde etkin bir şekilde arkadaşlar çalışıyorlar. Üretime devam ediliyor. Şu anda 160 milyon maskeye ulaştık. Artık bu süreç ne kadar devam ederse biz o kadar çalışıp maske üretimimize devam edeceğiz inşallah.”

"İki vardiya halinde personellerimiz çalıyor"
Atölyede 260 personel ile maske üretimine devam edildiğini aktaran Tüfekçi, “İŞKUR kanalından aldığımız personeller kursiyerler üzerinde ve Halk Eğitim Müdürlüğü üzerinden aldığımız kursiyerler üzerinden yürüyor. Şu an aynı zamanda mesleki eğitimde okullarımız açıldığı zaman öğrencilerimiz staj anlamında da çalıştırıyoruz. 3 milyon ürettiğimiz zamanlar 7/24 ama şu anda biraz daha rutine bindiği için 2 vardiya halinde personelimiz çalışıyor. 260 personelimiz şu anda orada etkin bir şekilde hizmet veriyor. Bu süreç ne kadar devam ederse duruma göre ayarlama yapıyoruz. Şu an 260 tane personelimiz orada çalışmalarına devam etmekte” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 ...
Kırıkkale'de 2020 yılında bin 407 çift evlendi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 2020 yılında bin 407 çift evlendi
Kısıtlamadan muaf tutulacak kişilerin listesi güncellendi
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf tutulacak kişilerin listesi ...
Kırıkkale'de "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı"
YEREL HABERLER Kırıkkale'de "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme ...
Pandemi döneminde düzenli beslenme ve aktivenin önemi
YEREL HABERLER Pandemi döneminde düzenli beslenme ve aktivenin önemi
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi ...
İki günlük yağış kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye 'cansuyu' oldu
YEREL HABERLER İki günlük yağış kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye ...
Kırıkkale’de zabıta ekipleri fırınları denetledi
YEREL HABERLER Kırıkkale’de zabıta ekipleri fırınları denetledi
Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması ...
Kırıkkale'nin İl Afet Müdahale Planı değerlendirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'nin İl Afet Müdahale Planı değerlendirildi
Mobil atölyesinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Mobil atölyesinde çıkan yangın korkuttu
3 yaşında kepçe kullandı Minik Sinan’ın kepçe hayali gerçeğe dönüştürüldü Herkes doktor, öğretmen olmak isterken o kepçe operatörü olmak istiyor
YEREL HABERLER 3 yaşında kepçe kullandı Minik Sinan’ın kepçe hayali ...