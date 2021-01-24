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Jandarma sokak hayvanlarını elleriyle besledi

İHA

Jandarma sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini sürdürüyor. Karakeçili ilçesinde rutin görevlerini yerine getiren jandarma ekipleri, can dostlar için de mesaisi yaptı. Kısıtlama boyunca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besleyen jandarma, hazırlanan kaplara da su bıraktı. Jandarmanın sokak hayvanlarını şefkatli ellerle sevdikleri görüntüler ise takdir topladı.

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