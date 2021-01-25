Yaban hayatının gün yüzüne çıkan görüntüleri fotokapanda

Kırıkkale’de ormanlık alana kurulan fotokapanlara vaşak, yaban kedisi, karaca, porsuk ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için ormanlık ve kırsal alanlardaki 25 noktaya fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılıyor. Kırıkkale'deki ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamını sürdüren vaşak, porsuk, karaca, tavşan, domuz, keklik, gelincik ve tilki gibi hayvanlar fotokapan kameralarıyla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.

Yaban hayatını gözlemede canlıların hareketini algılayarak çekim yapabilen fotokapanlarla gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini mümkün olduğunca aza indirgiyor. Yaban hayvanlarının davranışları üzerinde daha sağlıklı veri alınmasına olanak sağlıyor. Bu da yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin azaltılıp çalışma sahasından daha sağlıklı veri alınmasına olanak tanıyor.



"Hayvan türlerini izliyoruz"

İHA muhabirine konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, “Hayvan türlerini izlemek için ve kaçak avcılıkla mücadele için bizim sahada 25 adet fotokapanımız var. Bunlar sürekli gözlem yapıyor. Bu gözlemlere istinaden sahada vaşak, yaban kedisi, karaca gibi yırtıcılardan tilki kurt gibi hayvanları gözlemliyoruz. Sayılarını kontrol ediyoruz. Yaşam alanlarındaki baskıları değerlendirebiliyoruz” dedi.

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