Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında yakalanma kararı çıkartılan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Hırsızlık suçundan 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.O. ile yine hırsızlık suçundan hakkında yakalanma kararı çıkartılan S.G. ve G.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yaralama ve basit suçlardan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. ve trafiği tehlikeye sokma suçundan aranan H.İ.A.'da yapılan teknik ve fiziki takip sonrası yakalanarak emniyete götürüldü.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şahıstan 2'si emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.