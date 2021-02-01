Kırıkkale'de aranan 4 şüpheli gözaltında

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında yakalanma kararı çıkartılan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Hakkında "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T., "kasten yaralama" suçundan arama kararı bulunan B.A. ve Y.G., hırsızlık suçundan aranması bulunan F.K., polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

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