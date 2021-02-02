Kırıkkale Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi, program dahilinde mahallelerde yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesine bağlı tüm birimler, Başkan Mehmet Saygılı’nın talimatıyla program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapmasında asfalt, kilit parke alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri Çalılıöz Mahallesi kaldırım çalışması, Nokta Kavşağı dolgu çalışması, Tepebaşı Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı yama çalışması, Aşağı Mahmutlar Mahallesi bin 200 metre hat çekimi tamamlandı. Etiler Mahallesinde bin 200 metre hat yenileme çalışması tamamlanırken Osmangazi Mahallesi Şirinler Caddesi hat yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Belirlenen program kapsamında mahallelerin ihtiyaçlarına göre çalışmaların 24 saat devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Belediye olarak tüm mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Her mahallemiz her sokağımızda ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kulandı.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çalışma ekibine teşekkür etti.

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