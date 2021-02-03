Kırıkkale'de zabıtalara 'narkorehber' eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekiplerine 'narkorehber' eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri eğitimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda korona virüs tedbirlerine uyularak düzenlenen programda Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine narkorehber eğitimi verildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulaması da tanıtılarak gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.