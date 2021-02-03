KOM polisinden 'kaçak tütün' operasyonu: Kaçak tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda, 3 bin 820 adet dolu makaron, 6 kilogram tütün, yeşil reçete ile satılan 72 adet ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kaçak tütün, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. KOM polisi tarafından kent merkezindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin 820 adet dolu makaron, 6 kilogram tütün, yeşil reçete ile satılan 72 adet ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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