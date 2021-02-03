Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de haklarında çeşitli suçlardan kaydı ve hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde suçların engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde 16 ayrı hırsızlık olmak üzere toplamda 32 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.G. ile 2 ayrı hırsızlık olmak üzere toplamda 6 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve ikametten hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.F. isimli hükümlüler ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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