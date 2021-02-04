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Kırıkkale'de ilginç trafik kazası, otomobil 'amuda' kalktı: 1 yaralı

İHA

Kırıkkale'de ilginç trafik kazası, otomobil 'amuda' kalktı: 1 yaralı

Kırıkkale'de metrelerce sürüklenen otomobilin kavak ağacına çarpıp 'amuda' kalktığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, KırıkkaleKonya D715 karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.T. idaresindeki 42 FGV 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, kavak ağacına çarparak durabildi. Kaza sonrasında 'amuda' kalkan otomobilin sürücüsü M.S.T. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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