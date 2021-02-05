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Kırıkkale Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Meclis Başkan vekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis toplantı salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralıyla gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ile birlikte, belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin katıldı. Meclis toplantısı, gündem maddeleri arasında yer alan bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin okunup oylanması ile başlandı.

Gündem maddesi arasında komisyondan gelen komisyon raporlarının görüşülmesi, imar plan tadilatlarının görüşülmesi, imar tadilat taleplerinin komisyona havalesi, katı atık birliğine kurulacak yeni tesis için Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya kredi kullanımı için yetki verildi. Hibe araç hususun görüşülmesi, özel okular su tarife değişiklik yapılması hususu, divan başkanlığına verilen önergelerin görüşülmesi ile toplantı sona erdi.

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