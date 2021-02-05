Kırıkkale'de park halindeki cip yandı

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Kırıkkale'de park halindeki cip yandıKIRIKKALE'de, park halindeki cip çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Çalılıöz Mahallesi 438'inci sokakta park halinde bulunan Ali Şefiktok´a ait 06 EUY 35 plakalı cip, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ancak büyük hasar meydana gelen cip, kullanılmaz hale geldi.Görüntü Dökümü:

-Aracın yandığı görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine

-Yangına müdahale

-DetaylarHaber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-02-05 14:35:43



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