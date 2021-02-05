Delice Yeni Sanayi Sitesi ve Yöresel Satış Merkezinin temeli atıldı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, 13 milyon 260 bin liralık bütçeyle yapımına başlanan Yeni Sanayi Sitesi ve Yöresel Ürün Satış Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kırıkkale’nin Delice Belediyesi tarafından 8 bin 400 metrekare alana planlanan Yeni Sanayi Sitesi ve Yöresel Ürün Satış Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 41’i sanayi ve 9’u yöresel ürün satış dükkanın toplam maliyeti 13 milyon 260 bin Türk lirası.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, törende yaptığı konuşmada, ilçede tarihi anlardan birini daha yaşadıklarını söyledi.



"İkinci dönemimiz hızlı başladık"

Özdem, “Bugün inşallah Delice’de tarihi anlardan birini daha hep berber şahitlik edeceğiz. İlçemizin eksikliklerinden biri olan Küçük Sanayi Sitesi ve Yöresel Ürünler Satış Alanını temelini atacağız. Rabbim utandırmasın bol kazançlar nasip etsin inşallah. İkinci dönemimiz hızlı başladık. 2014’de de hızlıydık. Sağ olsun milletvekilimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı” dedi.



"Hükümet yatırımlarını görebiliyoruz"

7 yıldır hükümet yatırımlarının yapıldığını ifade eden Özdem, “Büyüyen ve gelişen Türkiye’de Delice’de bu zamana kadar nasibini alamamıştı. Ama gördüğünüz üzere son 7 yıldır vizyonu büyük, gelişen dünyanın umudu olan Türkiye’deki payımızı Delice olarak alıyoruz. Birçok büyük şehirlere ve ilçelere baktığınızda oralarda ne varsa Delice ilçesinde de aynısını bütün hükümet yatırımlarını görebiliyorsunuz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekilimiz Ramazan Can’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



"300 milyona yakın bir yatırım oldu"

5 Şubat günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Delice ilçesini ziyaret ettiğini hatırlatan Özdem, “Öyle bir tesadüf oldu ki bugün 5 Şubat Cumhurbaşkanımızı geçen yıl bugün burada ağırlamıştık. Tabi bu ilçeye gelmedeki en büyük gaye Delice’de yaşayan siz değerli hemşerilerimiz bizlere inandınız güvendiniz ve Türkiye birincisi yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan da bizleri şereflendirdi. 300 milyona yakın bir yatırım oldu. Delice hükümet konağı, Mart ayında ihalesi yapılan ilçe emniyet binamız, aşağıdaki spor tesislerimiz, arıtma tesislerimiz, Karabekir Konağımız, Delice Üniversitemiz, Meslek Yüksek Okuluna yapmış olduğumuz öğrenci misafirhanemiz, sohbet evimiz, yollarımız, yani inşallah yaşanabilir güzel bir Delice’yi hep birlikte inşa ediyoruz” ifadesini kullandı.



"Hayırlı olmasını diliyorum"

Yapılan yatırımların istihdam sağladığını belirten AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, “Başarı bir belediye başkanımız var. Daha öncede kendisiyle çalışmıştık. Tuttuğunu koparan tabi ki arkasında da bir ağabeysi var. Bizlerin ağabeysi olan vekilimizin sayesinde hükümetimizin verdiği desteklerden yararlanarak tuttuğunu koparan bir belediye başkanımız var. Kırıkkale’mize ve ilçelerimize yapılan yatırımlar istihdam sağlıyor. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



"Türkiye'de Delice konuşuluyor"

AK Parti Milletvekili Ramazan Can ise “Delice tarihi anlardan birini yaşıyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizler Delice Belediye Başkanımızın çalışmalarının karşılığını verdiniz ve Delice’yi Türkiye’de birinci sıraya oturtturdunuz. Büyük bir başarı ve Cumhurbaşkanımız da geçen sene bugün buradaydı ve o dünya lideri Delice’ye geldi. Sizler de güzel bir karşılama yaptınız. Delice Turgut başkanla beraber Türkiye’de konuşulan bir ilçe oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, bakanlıklarda, Ankara’da, İstanbul’da, Adana’da, Adıyaman’da Delice konuşuluyor. Bu çok önemli bir şey bundan sonra bu kardeşiniz Delice ile birlikte daha iyi yerlerde olacak. Sizlerin sayesinde olacak sizlerin destekleriyle olacak. Delice böyle giderse 10 yıla kadar 1015 bin nüfusa sahip olur. Bugün buraya çok güzel bir Yeni Sanayi Sitesi ile beraber dükkanları olan yöresel mahalli ürünlerinin de satılacağı bir Pazar olacak” dedi.

Törenin ardından ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan projeler yerinde incelendi. Futbol, voleybol ve tenis sahasının olduğu spor tesisinin açılışı yapıldı. Daha sonra inşaatı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi ve 500 dairelik TOKİ ziyaret edildi.

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