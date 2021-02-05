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Kırıkkale'de kaçak akaryakıt operasyonu: 6 gözaltı

DHA

Kırıkkale'de kaçak akaryakıt operasyonu: 6 gözaltı


Kırıkkale'de kaçak akaryakıt operasyonu: 6 gözaltıKIRIKKALE'de atık yağlardan üretilen kaçak akaryakıtın piyasaya sürüldüğü tesise düzenlenen operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'daki bir sanayi sitesinden toplanan atık endüstriyel yağların, kentte damıtma yöntemiyle kaçak akaryakıta dönüştürülerek piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçildi. Hacılar Beldesi'nden Ankara'ya yola çıkan kamyon durduruldu. Kamyondaki tankların içinde 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Balışeyh ilçesi Işıklar köyündeki dış cephe yalıtım malzemesi üretim tesisi görünümündeki üretim yerinde ise satışa hazır 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tesiste ayrıca 13 kimyasal tank, yağ ve geri dönüşüm sistemi tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.Görüntü dökümü:Ekiplerin operasyon için karakoldan çıkışıDurdurulan kamyonda aramaTesiste aramaHaber: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-02-05 19:00:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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