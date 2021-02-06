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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: AK Parti’nin rekor oyla kazandığı ilçede doğal gaz kullanılıyor

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: AK Parti’nin rekor oyla kazandığı ilçede doğal gaz kullanılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en fazla oy aldığı Türkiye birincisi Delice ilçesine söz verdiği doğal gaz, evlerde kullanılmaya başladı.
AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oy aldığı Kırıkkale’nin Delice ilçesini 5 Şubat 2020 günü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği mitingde “İnşallah yıl sonuna kadar burada doğal gaz sorununu çözmüş olacağız” diyerek ilçe halkına müjdeyi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermiş olduğu bu sözün ardından ilçede doğal gaz çalışmalarına başlandı. 1 yıl içinde doğal gaz çalışmaları tamamlanan ilçede, evlerde doğa0lgaz hizmeti verilmeye başladı.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve beraberindekiler Altınyurt ailesini ziyaret ederek doğal gaz ocağını yaktı.

"Hepsinden Allah razı olsun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Hatice Altınyurt, “Öncelikle çok teşekkür ederim başkanımıza Cumhurbaşkanımıza hepsinden Allah razı olsun. Ocağımız yanıyor. Suyumuz ısınıyor. Odalarımız ısınıyor. Çok memnunuz. Tüp kolaylığı sağladı. Evlerimiz her taraf ısınıyor. Sıcak suyumuz sürekli akıyor. Hepsinden de çok memnunuz” dedi.

"Evler daha sıcak daha temiz"
Doğal gazın kullanışlı olduğunu ifade eden Bahar Altınyurt, “Doğal gazdan çok memnunuz. Gayet güzel temiz en basitinden. Kömürde daha çok kolu falan oluyordu. Güzel memnunuz. Teşekkür ediyoruz her şey için. Keşke daha önce gelseydi diyoruz. Çünkü çok kullanışlı ve kolaylık sağlıyor. Evler daha sıcak daha temiz. Teşekkür ediyoruz herkese. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz verdiği sözü yerine getirdi” diye konuştu.

"Doğal gazımızı yaktık"
5 Şubat günü doğal gazı Altınyurt ailesinin evinde yaktıklarını belirten Milletvekili Ramazan Can, “Çok mutluyuz. Cuma günü 5 Şubat günü Türkiye birincisi olan Delice ilçesini seçmene teşekküre gelmişti. Orada da millete hitap ederken bizde söyledik talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımızda bizim talebimizi kabul etti. Talimatı verdi. ‘Doğal gaz buraya en kısa 1 sene içerisinde gelecek’ dedi. Bugün de Allah’a hamdolsun. 5 Şubat ziyaretin seneyi devriyesinde bugünde burada Kadir amcanın evinde doğal gazımızı yaktık. Doğal gazımızda demlenen güzel çayımızı da içtik. Ziyade olsun diyorum. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Bu millete bizi bahtiyar eyledi"
Belediye Başkanı Turgut Özdem, “Böyle güzel bir günde Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl Delice ilçemizde ağırlamıştık. Şeref duyduk. Onur duyduk. Orada da otobüsün üstünde bu millete bizi bahtiyar eyledi. İlçemize doğal gaz sözü ve doğal gazın haricinde birçok sözler vermişti. Bugün yerinde hepsini inceliyoruz. Milletvekilimizle, İl Başkanımızla, hem hemşerilerimizin arasında canlı olarak burada yanan doğal gazlarımızı görüyoruz. Çayımızı içtik. Çok mutluyuz. Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktan da ayrıca şeref ve mutluluk duyuyorum. İyi ki var Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadesini kullandı.

"Delice sandıkta karşılığını kat kat fazlasını verdi"
Doğal gaz sayesinde göç veren değil, göç alan bir ilçe olacağını belirten İl Başkanı Mustafa Kaplan, Cumhurbaşkanımız burada doğal gaz sözü verdi. 5 Şubatta da şükürler olsun Kadir beyin evinde sıcak bir ortamda çayımızı demledik. İçiyoruz birlikte. Bu doğal gazın sayesinde göç verme değil göç alan bir ilçemiz olacak. Burada da tabi halkımıza da teşekkür ediyoruz. Sandıkta bunun karşılığını kat kat fazlasını verdi. Hükümetimize Cumhurbaşkanımıza verilen desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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