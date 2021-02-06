Antik Roma dönemine ait tarihi ele geçirildi: İnsan figürlü taşın üzerindeki harfler dikkat çekti

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Antik Roma dönemine ait üzerinde insan figürleri bulunan 3 adet lahit mezar taşı ve başlığı ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, 2 kişinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Ankara'dan gelen 2 şüpheli, Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyü mevkiinde jandarma tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada ise Antik Roma dönemine ait 3 adet tarihi lahit mezar taşı ve başlığı ele geçirildi. Çift insan figürünün olduğu mezar taşındaki "ADOÇANEÇTHÇAMN", "HMPXAPNTOHCE" ve "CYTYXIATITE" yazılı harfler ise dikkat çekti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.