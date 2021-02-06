Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya yakalandı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, girdiği evden LCD televizyon, laptop çalarken güvenlik kamerasına yansıyan H.Ş, polis tarafından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Yuva Mahallesindeki müstakil eve giren kimliği belirsiz kişi, LCD televizyon, laptop, ayakkabı ve giysi alarak kayıplara karıştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eve girerken ve televizyonla evden çıkarken kameraya yansıyan şüphelinin H.Ş. olduğu belirlendi. H.Ş, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-02-06 14:40:47



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