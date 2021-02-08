Türkiye sigara tüketiminde 40'ıncı sıraya geriledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye sigara tüketiminde 40'ıncı sıraya geriledi

İHA

Türkiye sigara tüketiminde 40'ıncı sıraya geriledi

Geçen yıllarda en çok sigara tüketen ülkeler arasında 11'inci sırada yer alan Türkiye, 2020 yılında 40'ıncı sıraya geriledi.
Dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla her yıl 9 Şubat günü "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, günde 14 bin kişi ve her 6.5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini ifade etti.

"1,2 milyon kişi pasif içici"
Sigara kullanımı başta akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olmak üzere diğer kanser türlerinin gelişiminde temel etken olduğunu dile getiren Ağırtaş, şunları kaydetti:
"Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) paylaştığı son verilere göre; tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmek kalp hastalıkları nedeni ile olan ölümlerin yüzde 12’sinden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin nedenleri arasında tütün kullanımı, hipertansiyondan sonra ikinci sırada gelen risk faktörüdür. Tütün kullanımı küresel düzeyde her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açmakta ve bu sayının 1,2 milyon kadarı sigara içmeyen ancak sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişilere aittir. Maalesef, sigara kullanan her 2 kişiden biri bu nedenle yaşamını yitirmekte, günde 14 bin kişi ve her 6.5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerden hayata veda etmektedir."

"40'ıncı sıradayız"
Türkiye'nin geçen yıllarda en çok sigara içen ülkeler arasında 11’inci sırada yer alırken, 2020 yılında 40’ıncı sıraya gerilediğini belirten Ağırtaş, "Ortalamanın üzerinde olsak da, geçmiş yıllara oranla ülkemizde sigara tüketiminin düşmüş olması sevindirici bir gelişmedir. Ülkemizde 1999 yılında 114.4 milyar adetle zirve yapan sigara tüketimi, o yıldan bu yana özellikle 2009 yılında kapalı alanlarda sigara içme yasağının devreye girmesi, artan duyarlılık ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde gerileme sürecine girmiştir. Türkiye’de 1990 yılında her gün sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 30’ların üzerinde iken, bu oran şimdilerde yüzde 20’lere kadar düşmüştür. Ancak bu sevindirici gelişme, sigaraya bağlı hastalıklar ve ölümler olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Biliyoruz ki, sigara kullanımı en önemli 'önlenebilir' ölüm nedenidir" dedi.

"ALO 171'i arayın"
Ağırtaş, "Eğer sigara kullanıyorsanız, öncelikle bunun bir hastalık olduğunu kabul etmelisiniz. Sigarayı bırakmak istiyor ancak başarısız olacağınız korkusu ile vazgeçiyorsanız ya da bırakmayı deneyip zorlanıyorsanız kendinizi yargılamadan, suçlamadan mücadele etmeyi seçmelisiniz. Bu yaşadıklarınız 'iradesizlik' değil, nikotin bağımlılığının beklenen bir sonucudur. Bu süreci bir iyileşme süreci olarak kabul etmeli, destek almalı ve kararlılıkla mücadelenizi devam ettirmelisiniz. Size yardımcı olacak Müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren 'Sigara Bırakma Polikliniğine' başvurabilirsiniz. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını ücretsiz arayabilir, yardım alabilirsiniz. Polikliniğimize 2020 yılı içerisinde bin 605 vatandaşımız başvurmuş olup, bunlardan 439’u sigarayı bırakmıştır" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP'li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a yapılan darp olayı TBMM'de: "Kınıyoruz" MHP'li Milletvekili Öztürk TBMM'den açıkladı: "Darp olayı kabul edilemez"
YEREL HABERLER MHP'li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a yapılan ...
Baharın habercisi çiğdemler erken açtı Çiğdem çiçekleri bahara göz kırptı
YEREL HABERLER Baharın habercisi çiğdemler erken açtı Çiğdem ...
Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Türkyılmaz saldırıda darbedildi
YEREL HABERLER Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Türkyılmaz saldırıda ...
Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a darp girişimi
YEREL HABERLER Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya ...
43 ilin geçiş güzergahına alternatif duble yol: Çalışmalar başlatıldı, en geç 2 ayda tamamlanacak Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz: “2 bin 400 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde duble yol çalışmaları başladı”
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahına alternatif duble yol: ...
Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya ...
Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya ...
Kırıkkale'de ikametten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de ikametten hırsızlık yapan zanlı ...
Kırıkkale'de yaşlı adamı yaralayan kişi, faili meçhul cinayetin zanlısı çıktı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yaşlı adamı yaralayan kişi, faili meçhul ...
Kırıkkale'de yaşlı adamı yaralayan kişi, faili meçhul cinayetin zanlısı çıktı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yaşlı adamı yaralayan kişi, faili meçhul ...
Antik Roma dönemine ait tarihi ele geçirildi: İnsan figürlü taşın üzerindeki harfler dikkat çekti
YEREL HABERLER Antik Roma dönemine ait tarihi ele geçirildi: İnsan ...
İki sene önceki cinayetin failini 'pencere' detayı yakalattı Jandarmanın dikkati iki sene önceki cinayeti aydınlattı Yaşlı adamı pencereden vuran zanlının iki sene önce de cinayet işlediği ortaya çıktı
YEREL HABERLER İki sene önceki cinayetin failini 'pencere' detayı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: AK Parti’nin rekor oyla kazandığı ilçede doğal gaz kullanılıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: AK Parti’nin ...
Kırıkkale’de yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de yaşlı adam evinde ölü bulundu