Meteorolojiden Kırıkkale için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı’yı sarı kod ile uyararak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Anadolu’da bazı kentleri turuncu ve sarı kodlarla uyardı. Yapılan uyarıda vatandaşların soba zehirlenmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji’de yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra ülkemizin batı kesimlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak olan, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, pazartesi öğle saatlerinden sonra, bölge genelinde Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak, Bartın olmak üzere güneyli yönlerden, yer yer fırtına (4070 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Hafta sonunu açık havayla geçiren Kırıkkale, meteorolojik verilere göre bu haftayı da güneşli geçirecek. Kentte Cuma gününden itibaren yer yer sağanak yağış bekleniyor.

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