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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de ekim alanı yüzde 13 arttı

İHA

Kırıkkale’de ekim alanı yüzde 13 arttı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, kentte ekim alanlarının yüzde 13 oranında arttığını belirtti.
Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında hazırlanarak yürütülmeye başlanan “Kırıkkale Tarım Vizyonu ve Eylem Planı 20182022” kapsamında 3. Değerlendirme ve Yönlendirme toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Ömer Ulu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yıllık hedefler ve ilerleme durumları ele alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede ana eksenlerde gerçekleşen ilerlemeler hakkında bilgi verdi.

"Yüzde 13 arttı"
Nadas alanlarının daraltılması ve daha fazla arazinin tarıma katılması adına yürütülen çalışmaların sonuçlarından bahseden Yılmaz, “İlimizde 2016 yılında yüzde 43 olan tarım alanı içerisindeki nadas alanı miktarı 2020 yılı itibari ile yüzde 30’a düşmüştür. Bu veriler göstermektedir ki ekiliş alanlarımız yüzde 13 oranında artmıştır. Bu artışı 2017 yılında 571 bin ton üretim miktarı ve 1.1 milyar Türk Lirası olan üretim değerimizin, 2020 yılı itibarı ile 658 bin ton üretim miktarı ve 1.6 milyar Türk Lirası üretim değerine ulaşmış olması ile görüyoruz” dedi.

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