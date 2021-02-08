Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamasının bilançosu açıklandı

Kırıkkale'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sorgulanan 79 araç sürücüsüne 50 bin 533 lira, 27 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 107 uygulama noktasında 114 ekip ve 628 personelin görev yaptığı belirtildi. Güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde, sorgulanan 5 bin 49 kişiden 20'sinin aranan şahıs olduğu, 3 bin 44 araçtan 79'una da 50 bin 533 lira caza uygulandığı, 22 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği emre aykırı davranıştan toplam 27 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

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