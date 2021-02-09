Vali Sezer, Kılıçlar Köyünü ziyaret etti

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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar Köyünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyareti kapsamında Kılıçlar Köyünde ilk defa uygulanacak 5.4 kilometre uzunluğundaki kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Sezer, "Mevsim şartları elverdiği sürece yol çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Beraberindeki Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, diğer yetkililer ve muhtarla köyde sürdürülen hizmetler konusunda değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek imkânlar çerçevesinde çözümü için talimat verdi.

Vatandaşlar da Vali Sezer’e yakın ilgisi dolayısıyla şükranlarını sundu.

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