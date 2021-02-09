Başkan Saygılı Kırıkkale BA yönetimi ile bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Büyük Anadoluspor Yönetim Kurulu üyeleri ve teknik heyeti ile bir araya geldi.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, yarın sahasında Kelkitspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde tesislerde Kırıkkale BA Başkanı Veli Uça, Yönetim Kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Erman Güraçar ile bir araya gelen Başkan Saygılı, takıma başarılar diledi.

Spora desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade eden Başkan Saygılı, takımın daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Başkan Saygılı, "Zorlu bir ligde mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor futbolcularına başarılar diliyorum. İnşallah kendi sahamızda iyi bir oyunla 3 puan alacağız" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Kırıkkale BA Başkanı Uça ise, "Yönetim, teknik heyet ve futbolcularımız Kırıkkalesporumuzun en iyi yere gelmesi için çalışıyoruz. Takımımızın en büyük destekçilerinden biri olan Başkanımız Mehmet Saygılı'ya teşekkür ediyoruz. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor. Biz de elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya yansıtarak güzel sonuçlar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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